Souad Massi'den İstanbul konseri

Yeni albümü Oumniya (My wish) ile beğeni toplayan Souad Massi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahneye çıktı. Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Massi, yeni albümünün ilk şarkısı olan ve albüme ismini veren Oumniya (My wish) adlı parçanın albümün ilk bestelediği şarkısı olduğunu, bu nedenle çok sevdiğini söyledi.

"HÜZÜNLÜ AMA UMUT OLAN BİR ŞARKI"



Konser repertuvarında hem eski şarkıların hem de yeni albümünden parçaların yer aldığını dile getiren Massi, "Oumniya, hüzünlü bir şarkı fakat seviyorum, çünkü içinde aynı zamanda umut var. Hüznümü unutmak için tanrımın bana yardım edeceğini düşünüyorum. Şarkıda pek çok umut var, bu nedenle şarkının ismini albüme verdim" dedi.

"SOKAKLARIN AMBİYANSINI SEVİYORUM"



Massi, "Türk insanını seviyorum. Sokakların ambiyansını seviyorum. Benzer müzikleri, benzer yemekleri seviyoruz. Ayrıca Türkiye ile Cezayir arasında Osmanlı'dan kalan ortak bir tarih var, dilimizde pek çok benzerlik var. Geleneklerimiz de benziyor, burada kendimi ülkemde gibi hissediyorum" diye konuştu.

YENİ ŞARKILAR İLK KEZ İSTANBULLULARLA BULUŞTU



Daha önce İstanbul'a pek çok kez geldiğini belirten Massi, konserde yeni albümünden şarkıların ilk kez İstanbullu müzikseverlerle buluşacağını ayrıca eski parçalarını da seslendireceğini kaydetti. Souad Massi, müziğin evrensel bir dile sahip olduğunu ve müzikle çoğu insanın aynı duyguları hissedebileceğini belirterek, şunları ekledi:

"Şarkılarımda pek çok kişisel şey de yazıyorum, buna rağmen farklı ülkelere gittiğimde insanların duygularımı paylaşabildiğini görüyorum. İnsanlar beni anlayabiliyor, duygularımı paylaşabiliyor. Bu beni mutlu ediyor ve şarkılarımı başarılı kılıyor. Türkiye'de bulunmaktan ve şarkılarımı burada söylemekten dolayı çok mutluyum."

Oumniya adlı parçayla başlayan konserde ünlü sanatçı, Hayati, Kilyoum, Ban Koulchi, Je Chante, Ya Kelbi, Nawsik ve Raoui'nin de arasında bulunduğu Arapça ve Fransızca şarkılarını seslendirdi. Souad Massi'ye gitarda Abdenour Djemai, kemanda Mokrane Aldani, perküsyonda Rabah Khalfa ve Esteban Sotolongo Zapata eşlik etti.