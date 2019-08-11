Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisi hayranlarına müjdeli haber geldi.



Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi olarak ekran macerasını 84. bölümüyle noktalayan Söz'ün soundtrack albümü çıktı. Daha önce Söz mobil oyunu ve ‘Söz’ün Bittiği Yer’ belgesellerini sevenleriyle buluşturan dizinin özel olarak hazırlanan soundtrack albümü, dijital platformlardaki yerini aldı. Spotify, Fizy, Muud, Deezer, Amazon gibi dijital platformlarda yayınlanan soundtrack albümü 11 parçadan oluşuyor.



Soundtrack albümde Söz'ün unutulmaz müziklerine imza atan Atakan Ilgazdağ imzası taşıyan jenerik müzikleri başta olmak üzere başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş, Burak Sevinç, Doğukan Polat, Eren Vurdem'ın yanı sıra Ceren Çağatay'ın seslendirdiği çok özel şarkılar yer alıyor.