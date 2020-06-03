SpaceX'e Hollywood imzası

Elon Musk'ın planladığı SpaceX projesi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na geçtiğimiz hafta içerisinde iki astronot gönderilmişti.



Yeni açıklanan bilgilere göre SpaceX üzerinde bir Hollywood çalışanının imzası bulunuyor.



DC ve Marvel filmleri dahil olmak üzere onlarca Hollywood filmine imzasını atan Jose Fernandez'in astronotların uzay kıyafetlerini tasarladığı açıklandı.



Tasarımcı Jose Fernandez, "Musk durmadan herkesin hangi ölçülerde ya da şekillerde olursa olsun smokin içerisinde daha iyi olacağını söylüyordu. İnsanlar bu uzay giysisini giydiğinde bu kıyafetler olmadığında göründüklerinden daha iyi görünmelerini istiyordu. Tıpkı smokin gibi" dedi.