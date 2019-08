Spider-Man: Far From Home Sony’nin en yüksek hasılatlı filmi oldu

Spider-Man: Far From Home (Örümcek Adam: Evden Uzakta), sadece en çok izlenen Örümcek Adam filmi olmakla kalmadı, Sony’nin en yüksek hasılat elde eden filmi oldu.



Sony’nin en yüksek hasılatlı filmi James Bond serisi Skyfall, 2012’de 1,108 milyar dolarlık hasılatla zirvedeydi. Ancak hafta sonu elde ettiği izlenme rakamlarıyla birlikte Spider Man filmi 1,109 milyar dolarlık hasılata ulaşarak Sony cephesinde tarihi bir başarı elde etti.



Tom Holland’ın başrolde yer aldığı Sony ile Marvel’ın ortak yapımı olan Spider-Man: Far From Home, ABD’de 376.7 milyon dolarlık gişe rakamına ulaşırken, uluslararası çapta elde ettiği rakam ise 732.9 milyon dolar oldu.



Öte yandan Spider-Man: Far From Home filmi, daha önce kesilen dört dakikalık sahneleri de eklenerek yeniden vizyona sokulacak. Film, ABD’nin İşçi Bayramı’na denk getirilerek 30 Ağustos’ta vizyonda olacak.