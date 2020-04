Spider-Man projelerinin vizyon tarihleri belli oldu

Sony Pictures stüdyoları corona virüs nedeniyle çalışmalarını revize etmeye devam ediyor.



Yapılan açıklamada Marvel-Sony'nin Spider Man devam filminin 16 Temmuz 2021'den, 5 Kasım 2021'e taşındığını duyuruldu.



Sony Pictures Animation ise Spider-Man: Into the Spider-Verse devam filmini 8 Nisan 2022'den, 7 Ekim 2022'ye erteledi.



Tom Holland’ın başrol oynadığı ikinci film Spider-Man: Far From Home, dünya çapında gişede 1.13 milyar dolar hasılat yaptı ve 2019’un en başarılı filmlerinden biri oldu. Yeni planlanan film, 2017’deki Spider-Man: Homecoming'le birlikte lansmandaki üçüncü film olacak.