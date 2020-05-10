Spike Lee karantinada film çekti

Oyuncu ve yönetmen Spike Lee, karantina sürecinde çektiği New York New York isimli kısa filmini Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

10.05.2020 - 17:17

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Oscarlı yönetmen ve oyuncu Spike Lee, karantina dönemini kısa film çekerek değerlendirdi. 63 yaşındaki Amerikalı sanatçı, New York New York adını verdiği filmini Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

Üç dakikalık filmini New York’a ve insanlarına yazdığı bir aşk mektubu olarak tanımlayan yönetmen, corona virüs salgını nedeniyle karantina altındaki New York’u kendi objektifinden filme aktardı.

Adını Frank Sinatra‘nın aynı isimli şarkısından alan film boyunca fonda o şarkı da çalıyor. Film, New York’un boş sokaklarını göstererek açılışını yaparken; metro istasyonları Broadway tiyatroları, Yankee Stadyumu, Wall Street dahil olmak üzere New York’u simgeleyen birçok kesitten manzaralar sunuyor. Ayrıca karantina döneminde çalışan sağlık işçilerini de odak noktasına alıyor.

New York’a bir saygı duruşu niteliğindeki film için Lee, Instagram’da paylaştığı gönderide New York New York şarkısını kullanabilmek için Frank Sinatra’nın kardeşi Tina Sinatra‘dan izin aldığını belirtti. 

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