Spike Lee'den 11 Eylül belgeseli geliyor

11 Eylül saldırısının 20. yılında Spike Lee özel bir belgeseli hayata geçiriyor.

03.03.2021 - 10:41

Spike Lee'den 11 Eylül belgeseli geliyor

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Usta senarist ve yönetmen Spike Lee, 11 Eylül saldırılarını anlatacak "NYC Epicenters 9/11 → 2021½" belgesel filminin çalışmalarını sürdürüyor.

Lee yaptığı açıklamada, "Turuncu ve maviyi (New York şehrinin renkleri) benimsemiş bir New Yawker olarak, şehrimin 11 Eylül ve Covid-19'un merkez üssü olmakla nasıl başa çıktığı hakkında bir 'Spike Lee Joint' sahibi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. 200'den fazla röportajla, NYC'yi bu Tanrı'nın yeryüzündeki en büyük şehri yapan ve bunu yaşayan çeşitli vatandaşları derinlemesine inceliyoruz. Yüzyıllar boyunca uzmanlar ve nefret sahipleri NYC'nin öldüğünü ve iğrenç olduğunu ilan ettiler ama bunun yanlış olduğu kanıtlandı. New York'ta, New York'a karşı oynarsan kaybedersin. Ve bu da gerçek. Dikkatli olun. Barış ve sevgi!" ifadelerini kullandı.

Yapım, bu yıl HBO'da ve HBO Max'te yayınlanacak.

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