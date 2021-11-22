Spotify, Adele'in talebini kabul etti

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in isteği sayesinde Spotify kullanıcıları artık herhangi bir seçim yapmadan albümleri karışık modda dinlemek zorunda kalmayacak.

Müzik yayın platformu, çal butonuna basar basmaz dinleyicilere mevcut albümleri karışık modda sunuyordu. Bunu açma ve kapatma seçenekleri vardı.



Independent'in haberine göre, Spotify, Adele'in 30 adlı albümünün çıkışının ardından Spotify bu özelliği değiştirdiğini, albümlerin artık otomatik olarak şarkı listesi sırasına göre çalınacağını duyurdu. Albümü karışık sırayla dinleyebilmek için kullanıcıların karışık çalmayı açmaları gerekecek.

SPOTIFY'DAN "YETER Kİ SEN İSTE" YANITI



21 Kasım Pazar günü bu haberle ilgili tweet atan Adele şunları yazdı:



"Sürekli değişen sektörümüzden tek isteğim buydu! Albümleri yaparken şarkı sırasına çok fazla özen gösterip onun üzerine çok fazla düşünmemizin bir sebebi var. Sanatımız bir hikaye anlatıyor ve hikayelerimiz tasarladığımız gibi dinlenmeli. Dinlediğiniz için teşekkürler Spotify."



Spotify, Adele'e şöyle yanıt verdi:



"Yeter ki sen iste."

Adele kısa süre önce albümdeki I Drink Wine adlı parçanın aslında 15 dakika uzunluğunda olacak şekilde yazıldığını fakat plak şirketinin kendisine bu şarkıyı tam uzunlukta çıkarmayı yasakladığını açıklamıştı.



The Independent'tan Annabel Nugent, 30 albümüne 4 yıldız verdiği incelemesinde Adele'i albümdeki içten şarkı sözleri ve sesinin "çeşitliliği" nedeniyle övdü.