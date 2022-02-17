Star Trek 4 orijinal oyuncu kadrosuyla geliyor

Yapımcı J.J. Abrams, dördüncü Star Trek filminin yolda olduğunu müjdeledi. Filmin ana oyuncu kadrosunu oluşturan Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho ve Simon Pegg de dördüncü filmde aynı rollerle seyirci karşısına çıkacaklar.



Beyazperde'nin haberine göre, J.J. Abrams'ın "Orijinal kadromuz ve gerçekten eğlenceli olacağını düşündüğüm bazı yeni karakterlerin yer alacağı, yıl sonuna kadar çekilecek, heyecan verici ve 'Star Trek'i daha önce hiç görmediğiniz alanlara taşımamıza yardımcı olacak yeni bir 'Star Trek' filmi üzerinde çok çalıştığımızı söylemekten heyecan duyuyoruz" ifadeleriyle açıkladığı filmin yönetmenliğini Matt Shakman üstlenecek.

The Good Wife, Game Of Thrones gibi dizilerde yönetmenlik yapan Shakman, son olarak WandaVision'ı yönetmişti.



ÇEKİMLERE BU YIL BAŞLANIYOR

Dördüncü filmde yeniden izleyici karşısına çıkacak olan orijinal oyuncu kadrosu ikonik karakterler Kirk, Spock, Uhura, Bones, Sulu ve Scotty olarak ilk kez 2009 yapımı Star Trek filminde rol aldılar. J.J. Abrams tarafından yönetilen film, daha önceki Star Trek yapımlarında ortaya konan hikayeleri ve zaman çizelgesini sıfırlayarak yeni hikayelere kapı açmıştı. Aynı oyuncular 2013 yapımı 'Star Trek Into Darkness' ve 2016 yapımı 'Star Trek Beyond' filmlerinde de izleyici karşısına çıktılar.



Son filmin üstünden 6 yıl geçtikten sonra gelen haber, serinin hayranlarını sevindirdi. Star Trek 4 için daha önce de girişimlerde bulunulmuş ancak Chris Pine ile anlaşma sağlanamadığından dördüncü film çekilememişti. Filmin çekimlerinin 2022 yılı içerisinde başlayacağı belirtildi.