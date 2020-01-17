Star Wars evrenin yeni ismi Taika Waititi olabilir

Skywalker efsanesinin 9. filmi Skywalker'ın Yükselişi (The Rise of Skywalker) sinema tarihinin kült serilerinden biri olan Star Wars evreninde bir devrin sonunu getirdiği gibi yeni bir dönemin de başlangıcı oldu.

YENİ MACERALAR DÖNEMİ

Star Wars evrenine yeni karakterler ve yeni maceralarla devam etmeyi planlayan LucasFilm'in, Yıldız Savaşları evreninde geçen, Jedi'nin Dönüşü döneminden beş yıl sonrasını anlatan The Mandalorian dizisinde bazı bölümlerinin yönetmenliğini yapan Taika Waititi ile görüştüğü iddia edildi.

Taika Waititi, The Mandalorian dizisinde aynı zamanda IG-11'i seslendiriyor

The Hollywood Reporter'ın özel haberine göre; Taika Waititi, Thor Love and Thunder'ın çekimlerinden sonra Star Wars projesi için kamera arkasına geçecek.

Taika Waititi, Thor: Ragnarok (2017) setinde

Yapımcı Kevin Feige'in daha önce serinin yeni filmlerine göz kırpması iki ismin aynı projede yer alma olasılığını gündeme getirse de projenin detayları sır gibi saklanıyor.