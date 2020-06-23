Star Wars hayranları için üç kitap Türkçede

İnkılâp Kitabevi, sinema dünyasının efsanevi bilim kurgu serilerinden Star Wars'un kitaplarını, orijinal üçlemesinin isimleriyle geçtiğimiz mart ayında yayımladı. George Lucas imzalı Yeni Bir Umut ile başlayan üç kitaplık seride ayrıca, James Kahn’ın yazdığı Jedi’nin Dönüşü ve Donald F. Glut’un yazdığı İmparator adlı kitaplar bulunuyor.





STAR WARS - YENİ BİR UMUT

George Lucas



Uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside… Luke Skywalker, Tatooine’in uzak gezegenindeki amcasının çiftliğinde çalışıyor ve orada yaşıyordu; ayrıca bu tekdüze hayatından çok sıkılmıştı. Yıldızlar arasında maceralar, kendisini en uzak galaksilerin ötesindeki yabancı dünyalara götürecek maceralar yaşamak istiyordu. Ancak Luke, karanlık ve güçlü bir savaş kralı tarafından tutsak edilen güzel bir prensesin şifreli mesajını çözdüğünde istediğinden fazlası gerçekleşti. Prenses’in kim olduğunu bilmiyor ama yakın zamanda onu kurtaracağını biliyor; çünkü zaman tükeniyor. Sadece cesaretiyle ve babasının ışın kılıcıyla donanmış olan Luke, şimdiye kadarki en vahşi uzay savaşının ortasına atıldı ve düşman savaş istasyonundaki amansız bir çatışmaya katıldı.



STAR WARS - JEDI'NİN DÖNÜŞÜ

James Kahn



Asi İttifakı için karanlık bir zamandı... Han Solo, karbonitin içinde dondurulmuş bir şekilde alçak gangster Jabba the Hutt’ın eline düşmüştü. Onu kurtarmaya kararlı olan Luke Skywalker, Prenses Leia ve Lando Calrissian, Jabba’nın Tatooine üzerindeki sığınağına doğru tehlikeli bir göreve çıkarlar. Asi kumandanları, Asi filosunun tüm savaş gemilerini bir araya toplayarak dev bir donanma haline getirmişlerdir. Yeni ve daha da güçlü bir Ölüm Yıldızı’nın inşa edilmesi için emir veren İmparator ve Darth Vader, Asi İttifakı’nı ilk ve son kez ezmek için planlar yapmaktadır.



STAR WARS - İMPARATOR

Donald F. Glut



Luke Skywalker’ın maceraları, Ölüm Yıldızı’nın yok edilmesiyle bitmedi. Asi İttifakı önemli bir savaş kazanmasına rağmen, İmparatorluk’a karşı verilen savaş daha yeni başlamıştı. Birkaç ay geçti ve Asiler, Hoth’un donmuş topraklarında gizli bir karakol kurdular. Fakat o buzlu durgun su gezegeninde bile, Darth Vader’ın kötülüklerinden uzun süre kaçamadılar. Yakında Luke, Han, Prenses Leia ve onların sadık yoldaşları, Karanlık Lord’dan ve kölelerinden kaçmak için her yöne dağılmak zorunda kalacaklar.