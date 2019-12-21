Star Wars hayranları Skywalker'ın Yükselişi'ni birlikte izledi

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi için Star Wars hayran topluluğu olan "yildizsavaslari.com"un düzenlediği özel gösterim yapıldı.



Topluluğun kurucusu Ateş Çetin, 1990'lı yılların ortalarından itibaren Star Wars hayranı olduğunu aktararak, 2004 yılında birkaç Star Wars seven arkadaş bir araya gelerek "yildizsavaslari.com"u kurduklarını söyledi.



Çetin, her birisinin profesyonel iş hayatları olduğuna değinerek, "Kimimiz doktor, kimimiz avukat, mesela ben özel bir firmada çalışıyorum. Bunu bir hobi olarak sürdürüyoruz. Bu akşamki etkinliğimiz için uzun süredir hazırlanıyoruz. Umarım Star Wars sevenler olarak hep birlikte güzel bir gece yaşayacağız" dedi.

İnternet sitesi üzerinden Star Wars'la ilgili her türden bilgiyi paylaştıklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:



"Güncel Star Wars haberlerini paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra online Star Wars ansiklopedisi oluşturduk ve Star Wars ürünlerinin koleksiyonlarını yapanlara yönelik haberleri paylaşıyoruz. Aynı zamanda 501. Lejon ve Asi Lejonu adında Lucas film tarafından yani Star Wars'ın yapım şirketinin onayladığı kostüm kulüplerini de kurduk. Bu kulüplere üye olmak için de film kalitesinde bir kostüme sahip olmak gerekiyor. Biz 2008 yılında 501. Lejon'un Türkiye ayağını 2011 yılında da ise Asi Lejon'un Türkiye ayağını oluşturduk. Bunun yanı sıra teknolojiye ve yeni akıma ayak uydurabilmesi için bir video podcast başlattık galaksinin sesi adında. Bunu YouTube dahil pek çok platform üzerinden paylaşıyoruz."

"TÜRKİYE'DE BİLİM KURGUNUN GELİŞMESİNDE ÖNCÜLÜK EDEN ETKİNLİK"



Çetin, öncelikli amaçlarının insanlara daha fazla Star Wars deneyimi yaşatmak olduğunu vurgulayarak, "Bu özel gösterimi yani Star Wars hayranları olarak filmi birlikte izleme etkinliğini 2002'den beri sanırım 7. kez gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki film 2021 yılında gelecek. O zaman bu coşkuyu daha büyük bir kitleyle yaşamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



501. Lejyon kostüm grubu üyesi ve Asi Lejyonu başkanı Necdet Salih Burgul da bu etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek,"Bugün 42 senelik bir maceranın sonuna geldik ve bunun için de özenli bir hazırlık sürecine girdik. Bugün de hazırlığımızın meyvelerini alıyoruz" dedi.



Burgul, 5 yaşından beridir Star Wars hayranı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Türkiye'de sinema kültürünün geldiği son noktadayız. Bir bilim kurgu filminin bu kadar ilgiyle takip edilmesi, etkinliklere katılımın bu kadar artması çok güzel bir şey ülkemiz için ve bu filme bunun denk gelmesi çok daha mükemmel oldu. Türkiye'de bilim kurgu filmlerinin gelişmesinde öncülük eden etkinliklerden biri olacak inşallah."

STAR WARS: SKYWALKER'IN YÜKSELİŞİ TANITIMI