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Star Wars karakteri koleksiyonu yapanlarda çok nadir görülen Boba Fett karakterinin plastik oyuncağı internet üzerinden açık artırmaya çıkarıldı. Oyuncağın 500 bin dolara satılarak rekor kırması bekleniyor.



7 Kasım’da sona erecek açık artırmada en yüksek teklifi verecek kişiye satılacak olan 9 santimlik plastik oyuncak için şu an verilen en yüksek fiyat 126 bin dolar. Daha önce yapılan bir Star Wars açık artırmasında, film karakteri oyuncak, en yüksek 112 bin 926 dolara satılmıştı.

Boba Fett oyuncağına bu kadar yüksek değer biçilmesinin nedeni, 100 adetten daha az üretilen oyuncağın küçük boyutu nedeniyle küçük çocuklar için boğulma tehlikesi yaratacağından hızla satıştan kaldırılmış olması. Şimdi bu oyuncaktan 30 adetten daha az olduğunu düşünülüyor.



Oyuncağa dönüştürülen Boba Fett karakteri, 1980 yılında yayınlanan ilk Star Wars filmi The Empire Strikes Back’te görülmüştü.

Boba Fett, Darth Vader tarafından Han Solo’yu yakalaması için tutulmuş bir avcı karakterdi. Boba Fett, ilk olarak 1978 yılında televizyonda bir animasyon karakteri olarak görülmüştü.

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER FRAGMANI