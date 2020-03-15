Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi için corona kararı

Corona virüs tüm dünyada günlük hayatı olduğu gibi sanat ve eğlence alanını da etkilemeye devam ediyor.

Salgının dünyada hızla yayılmasının ardından birçok film ve dizinin çekimlerine ara verilmiş ve beklenen birçok filmin vizyon tarihleri ertelelenmişti. Yapım şirketi Walt Disney de salgın nedeniyle planlarında değişiklikler yapmaya başladı.



Disney şirketi dün, çok izlenen animasyonu Karlar Ülkesi'nin (Frozen) devam filmi olan Karlar Ülkesi 2'yi (Frozen 2) online dizi izleme platformu olan Disney+ üzerinden üç ay erken yayınlayacağını açıklamıştı. Bu plan değişikliğine yeni bir film daha eklendi.

Şirketten yapılan açıklamada Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi) filminin de bugünden itibaren Disney+ platformundan online olarak ulaşılabilir olacağını söyledi.

JJ Abrams'ın Skywalker'ın Yükselişi filmi, 17 Mart Salı günü dijital olarak piyasaya sürülecekti, ancak Karlar Ülkesi 2'de olduğu gibi Disney +'a gelişi öne çekildi.



Yapılan değişiklikle iki film de bugünden itibaren platform üzerinden erişilebilir olacak.

STAR WARS: SKYWALKER'IN YÜKSELİŞİ'NDEN TANITIM