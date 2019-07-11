Yeni Star Wars üçlemesinin son filmi Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nden kırmızı "Sith Trooper"lardan ilk fotoğraf paylaşıldı.



Star Wars’ın resmi internet sitesinde, serinin ikonik imparatorluk askerlerinin en yeni halinden ilk fotoğraf yayınladı. Yeni askerler, sıradan uzay askerlerinden beyaz yerine parlak kırmızı zırh renkleriyle ayrılırken, aynı zamanda çoğunlukla yumuşak eğriler yerine karmaşık bir şekilde ayrıntılı zırhlar kullanıyorlar.



J.J. Abrams yönetmenliğindeki Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’nin oyuncu kadrosunda, önceki filmlerde olduğu gibi Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac Kelly Marie Tran ve Domhnal Gleeson yer almaya devam ediyor. Filmin kadrosuna yeni katılan Keri Russel, Dominic Monaghan, Naomi Ackie'nin yanı sıra serinin ilk üçlemesinde Lando karakterini canlandıran Billy Dee Williams da yeni filmde rol alıyor.



Filmde, Kylo Ren Büyük Lider Snoke'u öldürmesinin ardından İlk Düzen'in yeni Büyük Lider'i olmuştur. Acımasız yönetiminin altında galaksi yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaktadır. Luke Skywalker'ın Güç'le birleşmesinden sonra Rey kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır. Kylo Ren ve Rey'in arasındaki çatışma giderek artarken, İlk Düzen'de de içsel çalkantılar yaşanmaktadır. Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş'i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir.



Film ülkemizde 19 Aralık’ta gösterime girecek.