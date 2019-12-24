Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'ne Singapur'da sansür

Star Wars serisinin tarihinde ilk kez eş cinsel sahneye yer veren Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) Singapur'da sansüre uğradı.

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Cuma günü vizyona giren ve ilk kez eşcinsel sahneye yer vermesiyle Star Wars tarihine geçen Skywalker'ın Yükselişi (The Rise of Skywalker) filmi Singapur'da sansüre uğradı.

YAŞ SINIRI İÇİN KABUL EDİLDİ

Singapur medya düzenleme kurumu IMDA'nın sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Disney'in yaş sınırını düşük tutmak için sahneyi kesmeyi kabul ettiğini söyledi. Böylece filmin ülkede 13 yaşından büyük kişiler tarafından izlenmesine izin verildi.

DİKKATLİ SEYİRCİLER FARK EDİYOR

Söz konusu öpüşme, kalabalık bir sahnede merkezden uzakta direniş kadınları arasında yaşanıyor. Filmin geneli için fazla önem teşkil etmeyen sahne, sadece dikkatli seyircilerin gözünden kaçmıyor.

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LGBTİ  KONUSUDA TÜYO VERMİŞTİ

Yapımcı JJ Abrams, daha önce verdiği bir röportajda, filmde LGBTİ temsili konusunda tüyo vermiş, “LGBTİ topluluğu söz konusu olduğunda, bu filmi izlemeye gidenlerin filmde temsil edildiklerini hissetmeleri benim için önemliydi. Filmde olanlarla ilgili hiçbir bilgi vermeyeceğim” demişti. Abrams, LGBTİ temsilinde diyalog yerine eylemle yaklaşmayı seçmiş görünüyor. Star Wars tarihinde bir ilki gerçekleştirdiği için başarılı bulan da var, fazla önemsiz bir detay olarak geçiştirdiği için eleştiren de.

ÇİN'DE SANSÜRLENMEDİ

Öte yandan filmde eşcinsel temsili olmasına rağmen, filmin Çin’de sansürlenmemesi sinema çevrelerinde olumlu bir gelişme olarak karşılandı. Zira ülkede daha önce eşcinsellik temalı Brokeback Mountain ile Call Me by Your Name filmlerinin gösterime girmesi yasaklanmıştı. Ülkenin sansür kurulu, gösterime girebilmesi için Oscar’lı film Bohemian Rhapsody’nin 10 dakikadan fazla bir bölümünün kesilmesini istemişti.

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