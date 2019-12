Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'ne Singapur'da sansür

Cuma günü vizyona giren ve ilk kez eşcinsel sahneye yer vermesiyle Star Wars tarihine geçen Skywalker'ın Yükselişi (The Rise of Skywalker) filmi Singapur'da sansüre uğradı.

YAŞ SINIRI İÇİN KABUL EDİLDİ



Singapur medya düzenleme kurumu IMDA'nın sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Disney'in yaş sınırını düşük tutmak için sahneyi kesmeyi kabul ettiğini söyledi. Böylece filmin ülkede 13 yaşından büyük kişiler tarafından izlenmesine izin verildi.

DİKKATLİ SEYİRCİLER FARK EDİYOR



Söz konusu öpüşme, kalabalık bir sahnede merkezden uzakta direniş kadınları arasında yaşanıyor. Filmin geneli için fazla önem teşkil etmeyen sahne, sadece dikkatli seyircilerin gözünden kaçmıyor.

Skywalker'ın Yükselişi ABD'de 175,5 milyonla dolarla son üçlemenin en düşük açılışını yaptı

LGBTİ KONUSUDA TÜYO VERMİŞTİ



Yapımcı JJ Abrams, daha önce verdiği bir röportajda, filmde LGBTİ temsili konusunda tüyo vermiş, “LGBTİ topluluğu söz konusu olduğunda, bu filmi izlemeye gidenlerin filmde temsil edildiklerini hissetmeleri benim için önemliydi. Filmde olanlarla ilgili hiçbir bilgi vermeyeceğim” demişti. Abrams, LGBTİ temsilinde diyalog yerine eylemle yaklaşmayı seçmiş görünüyor. Star Wars tarihinde bir ilki gerçekleştirdiği için başarılı bulan da var, fazla önemsiz bir detay olarak geçiştirdiği için eleştiren de.



ÇİN'DE SANSÜRLENMEDİ



Öte yandan filmde eşcinsel temsili olmasına rağmen, filmin Çin’de sansürlenmemesi sinema çevrelerinde olumlu bir gelişme olarak karşılandı. Zira ülkede daha önce eşcinsellik temalı Brokeback Mountain ile Call Me by Your Name filmlerinin gösterime girmesi yasaklanmıştı. Ülkenin sansür kurulu, gösterime girebilmesi için Oscar’lı film Bohemian Rhapsody’nin 10 dakikadan fazla bir bölümünün kesilmesini istemişti.