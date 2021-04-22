Star Wars'ın Karanlık Lord’u David Prowse'un eşyası satılıyor

Star Wars: The Empire Strikes Back filminde Darth Vader'ın, Luke Skywalker'ın babası olduğunun oyunculardan bile gizlendiği ortaya çıktı. Yapımcıların filmin meşhur şaşırtmacasını saklamayı başarması ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek müzayede öncesi belirlendi.

700'DEN FAZLA EŞYA SATILIYOR



Orijinal Star Wars üçlemesinde Darth Vader’a hayat veren ve geçen yıl 28 Kasım’da 85 yaşında hayatını kaybeden oyuncu David Prowse’un 700’den fazla eşyası gelecek ay East Bristol Müzayede Evi tarafından satışa sunuluyor.

MASKE VE KOKPİTTEN BİR PARÇA DA VAR



The Guardian’da yer alan habere göre müzayedeye çıkacak eserler arasında The Empire Strikes Back senaryosu, Millennium Falcon’ın kokpitinden bir parça ve Prowse’un etkinliklerde taktığı bir Darth Vader maskesi yer alıyor. Prowse’un koleksiyonu 4 Mayıs Star Wars Günü’nde açık artırmaya çıkacak.

"HEYECAN VERİCİYDİ"



Müzayede evinden Andrew Stowe, “Evindeki kutuları karıştırırken bir kutuda Vader ile Luke Skywalker’ın arasındaki ilişkinin açıklandığı Empire Strikes Back filminin senaryosunu buldum. Bu çok heyecan vericiydi. Bu açıklama oyuncularından çoğundan bile saklanmıştı” dedi.

ALZHEIMER MERKEZİNE BAĞIŞLANACAK





Stowe’a göre müzayededen elde edilecek gelirin bir kısmı Alzheimer Araştırma Merkezi’ne bağışlanacak.

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