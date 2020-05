Star Wars'ın yeni girişimi The High Republic 2021'e ertelendi

Disney’in film, dizi, çizgi roman ve kitap gibi birçok medya platformunda ele alınacak yeni Star Wars girişimi The High Republic 2021’e ertelendi.

The High Republic, Star Wars: The Phantom Menace filmden 200 yıl öncesini konu alarak “canon” evrende daha önce hiç keşfedilmeyen bir dönemi gösterecek olan proje, corona virüs salgını engeline takıldı. İşte yeni girişim için belirlenen tarihler:

Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi: 5 Ocak 2021

Star Wars: The High Republic: A Test of Courage: 5 Ocak 2021

Star Wars: The High Republic: Into The Dark: 2 Şubat 2021



The High Republic çizgi romanları ile ilgili yeni çıkış tarihleri ise yakın bir zamanda açıklanacak.

Star Wars: The High Republic’te hikaye, Skywalker efsanesinin başladığı The Phantom Menace filminin 200 yıl öncesine dayanıyor. Jedi’ların altın çağını yaşadığı bu dönemde Jedi şövalyeleri, cumhuriyetin sağ kolu olarak görev alıyor. Barışın ve adaletin koruyucuları olarak adlandırılan Jedi topluluğu, Darth Nihil gibi yeni kötülerle karşı karşıya kalıyor.