Stardust online olarak 'kırmızı halıya çıkacak'

Johnny Flynn'in başrolünde bulunduğu David Bowie biyografik filmi Stardust'ın Tribeca Film Festivali aracılığıyla dünya prömiyerini yapacağı açıklandı.



I Am Slave ve Death of A President filmlerinden tanıdığımız Gabriel Range'in yönetmen koltuğunda bulunduğu efsane müzisyen David Bowie'nin gençliğini konu edinen Stardust'ın Tribeca Film Festivali aracılığıyla online olarak gösterime gireceği duyuruldu.



Bu konu hakkında Fabien Westerhoff şu sözleri sarf etti: "Stardust, film marketinde büyük beklenti taşıyan bir film. Alıcılarımıza ulaştık ve Gabriel'in filmiyle zamanında ilgilenmeleri üzerine onlara bu eşsiz fırsatı güvenli ve kontrollü bir mekanda sunmak için heyecanlıyız."



Tribeca Film Festivali, 15 - 26 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek.