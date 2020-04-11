Stephen King corona virüs yüzünden kitabında değişikliğe gitti

Dünyada 1 milyon 500 binden fazla insanı etkileyen corona virüs nedeniyle yaşananlar ünLü yazar Stephen King'in yazdığı yeni kitabını da yansıdı. 72 yaşındaki yazar, kitabında 2020'de geçen olayları değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

OLAY ÖRGÜSÜ DEĞİŞTİ

NPR’ye konuşan Stephen King, yeni romanındaki olayların 2020’de geçtiğini belirterek şöyle devam etti: Sonra corona virüs ortaya çıktı. Hemen geri dönüp yazdığım kopyayı inceledim. Ve gördüm ki karakterlerimden ikisi gemiyle seyahate çıkıyor. Kimsenin bu yıl gemiyle seyahate çıkamayacağını fark ettim. Böylece her şeyi kontrol edip olay örgüsünü hemen insanların toplanıp bir araya gelebildiği 2019 yılına çektim. Böylece hikaye işleyecekti" dedi.



"YAŞANANLAR SANKİ STEPHAN KING ROMANI GİBİ"



Bugünlerde “Sanki bir Stephen King öyküsünde yaşıyormuşuz gibi hissediyorum” diyen birçok okuru olduğunu söyleyen King’in böyle hissedenlere tek cevabı ise “Üzgünüm” oldu.

Stephen King'in romanından uyarlanan It: Chapter 2 fragmanı