Stephen King güvenlik sorunu nedeniyle Facebook'u bıraktı

Hayvan Mezarlığı, Yeşil Yol, Mahşer gibi ünlü korku romanlarının yazarı Stephen King, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Facebook’u bıraktığını duyurdu.



72 yaşındaki Amerikalı yazar, yayılan yanlış bilgiler, siyasi reklamlar ve kişisel verilerin korunduğuna dair şüphesi olduğu için Facebook'u bıraktığını açıkladı. King, sevenlerini Twitter'da kendisini takip etmeye davet etti.



King, açıklamasında, “Facebook'u bırakıyorum. Siyasi reklamlara izin verilen yanlış bilgiler selinden rahatsız oluyorum. Ayrıca kişisel verilerin korunduğuna dair güvenim yok. İsterseniz beni (ve Molly'yi) Twitter'dan takip edin" yazdı.



I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.