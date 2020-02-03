Stephen King güvenlik sorunu nedeniyle Facebook'u bıraktı

Ünlü korku yazarı Stephen King, kişisel verilerin korunduğuna dair şüphesi olduğu için Facebook'u bıraktığını açıkladı.

GettyImages-458806036.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stephen King'den Trump’a: Beceriksiz ahmak

Stephen King'den Trump’a: Beceriksiz ahmak

Stephen King: Trump'ın başkanlığı romanlarımdan daha korkunç

Stephen King: Trump'ın başkanlığı romanlarımdan daha korkunç

Stephen King, filmlerini Trump'a yasakladı

Stephen King, filmlerini Trump'a yasakladı

Hayvan Mezarlığı, Yeşil Yol, Mahşer gibi ünlü korku romanlarının yazarı Stephen King, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Facebook’u bıraktığını duyurdu.  

72 yaşındaki Amerikalı yazar, yayılan yanlış bilgiler, siyasi reklamlar ve kişisel verilerin korunduğuna dair şüphesi olduğu için Facebook'u bıraktığını açıkladı. King, sevenlerini Twitter'da kendisini takip etmeye davet etti.

King, açıklamasında, “Facebook'u bırakıyorum. Siyasi reklamlara izin verilen yanlış bilgiler selinden rahatsız oluyorum. Ayrıca kişisel verilerin korunduğuna dair güvenim yok. İsterseniz beni (ve Molly'yi) Twitter'dan takip edin" yazdı. 

HESABINI SİLDİ​

Korku türünde kitaplarıyla tanınan Stephen King'in yaptığı paylaşımdan sonra Facebook hesabı silindi.

Stephen King, Facebook hesabını 28 Aralık 2012’de açmıştı ve hesabında 5,3 milyon takipçisi bulunuyordu. Yazarı Twitter’daki takipçi sayısı ise 5,6 milyon.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...