Ünlü oyuncu ve insani yardım elçisi Steven Seagal, 27 Temmuz’da Türkiye’ye geliyor. Dünyaca ünlü oyuncu, 2015 yılında ailesiyle Yunanistan’a geçmeye çalışırken, botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi bebeğin hikayesini anlatan filmde oynayacak.
Yapımcılığını George Edde, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya’nın yapacağı, çekimleri Bodrum’da gerçekleşecek projede, Seagal’a Sabri Belaid, Willma Elles, Mitat Aristo, Efraim Hanna, Talat Atilla, Mustafa Ayhan ve Mike eşlik edecek.
Steven Seagal Türkiye'ye geliyor (Aylan Bebek filmi)
Sanat
Ünlü oyuncu Steven Seagal, Aylan Bebek filmi için Türkiye’ye geliyor. Seagal, Çekimleri Bodrum’da gerçekleşecek Aylan Kurdi bebeğin hikayesini anlatacak filmde rol alacak.
Ünlü oyuncu ve insani yardım elçisi Steven Seagal, 27 Temmuz’da Türkiye’ye geliyor. Dünyaca ünlü oyuncu, 2015 yılında ailesiyle Yunanistan’a geçmeye çalışırken, botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi bebeğin hikayesini anlatan filmde oynayacak.