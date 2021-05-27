Steven Spielberg’in çocukluğunu anlatacak filmde başrol Gabriel LaBelle’nin

Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg’in çocukluğunu anlatan, yönetmen koltuğunda kendisinin oturduğu, ve senaryo yazımında da yer aldığı filminde başrol belli oldu. İsmi henüz açıklanmayan filmde Spielberg’i genç oyuncu Gabriel LaBelle canlandıracak.



LaBelle, en son 2018’de The Predator adlı yapımla sinemada yer aldı. Genç oyuncu aynı zamanda Showtime’da yayınlanan American Gigolo dizisinde de rol aldı.



Spielberg’in Arizona’da geçen yetişme çağının farklı dönemlerini yansıtacak olan filmde LaBelle, yönetmenin gençliğine hayat verecek. Spielberg, 17 yaşındayken Arizona’da, ilk filmi Firelight’ı çekmiş, ailesinin yardımıyla Phoenix’teki yerel sinema salonunda filmi göstermişti.



Filmde Michelle Williams ve Paul Dano, Spielberg’in ebeveynlerini canlandırırken, Seth Rogen de yönetmenin amcasına hayat verecek.



Spielberg, çocukluğunu anlatan film projesinin yazımına, 20 yıl önce yönetmenliğini üstlendiği Yapay Zeka filmi döneminde başladı. Ünlü yönetmen, senaryoyu uzun zamandır senaryo ortaklığı yaptığı, yeni filmi West Side Story için de birlikte çalıştığı Tony Kushner ile birlikte kaleme aldı. Spielberg ve Kushner, çekimlerine bu yaz başlanacak ve 2022’de gösterilecek filmin yapımcılığını Kristie Macosko Krieger ile birlikte üstleniyor.