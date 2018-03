ABD’li yönetmen Steven Spielberg’in yeni filmi ‘Ready Player One’ın gişede büyük gelir elde edeceği şimdiden belli oldu. Cuma günü vizyona giren film, ABD’de gişenin liderliğini ele geçirirken, dört günde 42 milyon dolarlık hasılat elde etti.



Warnes Bros’un nostaljik fantastik macera türündeki yapımı, 62 ülkede vizyona girdi.



Filmde, ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts, gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir. Oyunun milyoner kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetini ve oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vaat etmektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşmüştür. Bir süre sonra her şey bir oyun olmaktan çıkıp acımasız bir rekabete dönüşür. Zira şirket hissedarları ve paragöz oyuncular hazineye herkesten önce ulaşabilmek için diğer yarışmacıları saf dışı bırakmak için her şeyi yapmaya hazırdır.



Ernest Cline’ın 2011’de yazdığı romanından sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde Tye Sheridan ve Olivia Cooke yer alıyor.



Film, Türkiye’de 30 Mart’ta gösterime giriyor.