İlk iki sezonuyla beğeni toplayan ve üçüncü sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Netflix dizisi Stranger Things, kitap olarak hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.



Eleven'ın geçmişini ve annesi Terry'yi anlatacak kitap, CIA'in MKUltra deneylerine de değinecek.



Ünlü yayınevi Penguin Random House ve Netflix, Stranger Things’e dair özel anları ve hikayeleri okurla buluşturmak üzere harekete geçti. Önümüzdeki sonbaharda piyasaya çıkacak iki kitaptan ilki dizinin kamera arkasındaki özel anlara yer verirken diğeri genç okuyuculara yönelik bir hediye kitabı niteliğinde olacak.



Kitabı kaleme alacak olan Gwenda Bond Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:



“Haberim şu ki; Stranger Things'in ilk romanını ben yazacağım. Kitabım Eleven'in annesi Terry ve MKUltra programıyla ilgili olacak. Bu sayede Terry'yi yeni bir şekilde tanıyacak ve seveceksiniz. Gerçekten çok heyecanlıyım!”



STRANGER THINGS'TEN SAADETİN TEKSOY'LU FRAGMAN