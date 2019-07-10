Netflix’in merakla takip edilen dizisi Stranger Things, geçen hafta yayınlanan üçüncü sezonuyla rekor kırdı.



Dizi, cuma gününden beri 40 milyon hane tarafından izlenerek Netflix’te ilk dört günde en çok izlenen içerik oldu. Sekiz bölümlük sezonun tamamını izleyen kullanıcı sayısı ise 18 milyonu aştı.



Ekim 2017'de yayınlanmaya başlanan ikinci sezon prömiyeri ABD'de ortalama 15,8 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

2016’da yayınlanmaya başlayan fantastik dizi, ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizemin ortaya çıkışını konu ediniyor.