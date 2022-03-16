Suavi'den Karl Marx açıklaması: Ustayla adımın anılıyor olması beni rahatsız etmiyor

Datça Belediyesi'nin Karl Marx'ın ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımda sanatçı Suavi'nin fotoğrafını yayınladı.



Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre, "Datça Belediyesi'nin sosyal mecrasını yöneten arkadaşlar benim ekibinden izin almışlar" diyen Suavi, "'Böyle bir şey kullanabilir miyiz?' diye izin istemişler. Arkadaşlarım bunu bana ilettiklerinde bence 'Bir sakınca yok' dedim" ifadelerini kullandı.



Sanatçı Suavi, "Karl Marx fotoğrafı bilerek yapılmış bir paradoks. Ustayla adımın anılıyor olması beni rahatsız etmiyor" dedi.

“Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.”



Ekonomi, toplum bilimi, tarih, felsefe gibi birçok alanda fikirleriyle tüm dünyayı etkileyen filozof #KarlMarx 139 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı.

Saygıyla… pic.twitter.com/gxWDIDSg9F — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) March 14, 2022