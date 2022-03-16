Suavi'den Karl Marx açıklaması: Ustayla adımın anılıyor olması beni rahatsız etmiyor

Sanatçı Suavi, Datça Belediyesi'nin Karl Marx'ın ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanmasına ilişkin olarak, "Fotoğraf için ekibimden izin alındı, Karl Marx fotoğrafı bilerek yapılmış bir paradoks. Ustayla adımın anılıyor olması beni rahatsız etmiyor" açıklamasını yaptı.

Haberler 16.03.2022 - 16:00

Suavi'den Karl Marx açıklaması: Ustayla adımın anılıyor olması beni rahatsız etmiyor

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Datça Belediyesi'nin Karl Marx'ın ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımda sanatçı Suavi'nin fotoğrafını yayınladı.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre, "Datça Belediyesi'nin sosyal mecrasını yöneten arkadaşlar benim ekibinden izin almışlar" diyen Suavi, "'Böyle bir şey kullanabilir miyiz?' diye izin istemişler. Arkadaşlarım bunu bana ilettiklerinde bence 'Bir sakınca yok' dedim" ifadelerini kullandı.

Suavi, "Karl Marx fotoğrafı bilerek yapılmış bir paradoks. Ustayla adımın anılıyor olması beni rahatsız etmiyor" dedi.

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