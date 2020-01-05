Süheyl Uygur: Futbol maçı gibi düşünün (Süt Kardeşler)

Babaları Nejat Uygur'dan bu yana seyircilerle iyi bir bağ kurduklarını ifade eden Behzat Uygur, "Seyircimizin bize niçin geldiğini çok iyi biliyor, biz de seyircimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Karşılıklı olarak her oyunda onlarla birlikte gülüyoruz, eğleniyoruz, oynuyoruz ve hepimiz mutlu ayrılıyoruz tiyatrodan" diye konuştu.



"30 YIL ÖNCE İLK BURADA OYNADIK"

Pek çok tiyatroda oyun sahnelediklerini hatırlatan Uygur, "Bu oynadığımız yerde, halk eğitim merkezinde yıllar önce de çok oyun sahneledik. Açılışından bu yana babamızla oynadık, sonra kendi tiyatromuzu kurduğumuzda, 30 yıl önce ilk oyunlarımızı burada oynadık" değerlendirmesini yaptı.

"YAZIYI NEREDE GÖRSEM MUTLU OLUYORUM"



Behzat Uygur, hem kendi tiyatrolarında hem de diğer tiyatrolarda "Bu akşam yerimiz kalmamıştır" veya "Sold out" yazısı görünce çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu yazıyı hangi tiyatroda görsem çok mutlu oluyorum. Bu bir tiyatrocu için oynayanlar için arka planda çalışanlar için gişede çalışan için çok mutluluk verici birşey. Ne güzel ki bizim de seyircimiz 30. yılımızda, diğer oyunlarımızda olduğu gibi bizi yalnız bırakmadı."

"GÜNÜMÜZ ESPRİLERİNDEN BOLCA VAR"



Nejat Uygur'un ilk oyunlarından birinin de Alo Orası Tımarhane mi? adıyla oynadığı aynı oyun olduğunu anımsatan Uygur, "Oyunun enerjisi, ışığı o döneme ait olduğu için o dönemde geçirelim dedik. Zaten eski bir oyun ama günümüzün esprileri de bolca var. Tuluat tiyatrosu geleneğinden geldiğimiz için güncel bir şey gördüğümüz zaman oyunun içine adapte edebiliyoruz" dedi.

Uygur, 4. kez sahnelenen Süt Kardeşler'de yılın ilk temsilini yaptıklarını, Marco Paşa Müzikali'nin ise 6. sezonda seyirciyle buluşmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.



"FUTBOL MAÇI GİBİ DÜŞÜNÜN"



Süheyl Uygur da salonun dolu olmasından duydukları memnuniyetin altını çizerek, "Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu için harika bir olay" şeklinde konuştu. İzleyicinin enerjisinin sahneye yansıdığına dikkati çeken Uygur, "Futbol maçı gibi düşünün, tribünler coştukça oyuncular da coşar ve coşturur. Karşılıklıdır o alışveriş. Seyircinin çok önemi var" ifadelerini kullandı.





Nevra Serezli, Haldun Dormen gibi pek çok tiyatrocunun halen oyun sahnelemeye devam ettiğini hatırlatan Uygur kardeşler, babaları Nejat Uygur'un da yaşasaydı sahnede kalmaya devam edeceğini söyledi.

Behzat Uygur, "Sahnede olmamız gerekiyor, bizler de öyle. Allah o yaşı gösterirse biz de sahneden inmeyi düşünmüyoruz. Çünkü burada doğduk, sahnede doğduk, hayatımız sahnede geçti" dedi.

"TİYATRODAN EKSİK KALMAYIN"



Oyunu seyirciden gelen istekler üzerine sahnelediklerini kaydeden Uygur, şöyle devam etti: "Tiyatro çok keyifli bir şey, tiyatro için 3-4 saatinizi ayırın. Süheyl, ben ve tüm ekibim sizin 3-4 saatinizi ayırdığınızı bilip bundan büyük sorumluluk çıkartıyoruz. Bizi çok heyecanlandırıyor, biliyoruz ki siz de gelmek için çok heyecanlanıyorsunuz. Tiyatroda dillerinize pelesenk olacak espriler hafızanızda kalır. Sosyal medyada olduğu gibi hemen uçup gitmez, tiyatronun özelliği budur, hafızada kalır ve yıllarca o esprileri, replikleri tanıdığınıza, eşinize, dostunuza söylersiniz. Tiyatrodan eksik kalmayın."

Güncel yorumu ve sahne performansıyla seyircilerin beğenisini kazanan gösterim sonrasında salonu selamlayan oyuncular bolca alkış aldı.

İlk olarak Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından güncel bir yorumla sahneye koyulan müzikli oyunda 1960'lı yıllara ait dekor ve kostümler kullanılıyor.



Süt Kardeşler asabi komedi oyununun kadrosunda Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin yanı sıra Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm de yer alıyor.