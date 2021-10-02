Süheyl Uygur: Rüyamda babamla karşılıklı oyun oynuyoruz

Tiyatrocu Süheyl Uygur, Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan Mekanın Sahibine Geldik adlı programına konuk oldu. Uygur, babası Nejat Uygur'u sıklıkla rüyasında gördüğünü ve karşılıklı oyun oynadıklarını itiraf etti.



"RÜYADAN UYANINCA ÖYLE KIZIYORUM Kİ KENDİME"



Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, babasına olan özlemini anlattı:

"Nejat Uygur'u bazen rüyamda görüyorum. Oyun oynuyoruz karşılıklı. 'Haydi oğlum, açın perdeyi!' diyor babam mesela rüyamda. 'Baba olur mu? Oyun yok, nasıl oynayacağız?' diyorum. Babam da 'Oğlum çıkın, yaparız' diyor. Rüyadan uyanınca öyle kızıyorum ki kendime." diyerek, babasına olan özlemini dile getirdi.

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