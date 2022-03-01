Şule Yüksel Şenler'in hayatı 'Şule' belgeseliyle ekranlara geliyor (Şule Yüksel Şenler kimdir?)

Kitapları, yazıları ve konferanslarıyla 1960-1970'li yıllarda öne çıkan Şule Yüksel Şenler'in mücadelelerle geçen hayatı, vefatının 3. yılı dolayısıyla hazırlanan "Şule" belgeselinde ekranlara gelecek.



TRT'den yapılan açıklamaya göre, 60 dakikalık tek bölüm olarak hazırlanan belgeselde Şenler’in edebi yönü, mücadelesinin kritik durakları, özel eşyaları, az bilinen özellikleri 28 Şubat'ın yıl dönümünde ilk kez bu akşam saat 19.45'te TRT 1 ile TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.



Şenler'in hayat hikayesinin en önemli dönüm noktalarının ekrana geleceği belgeselin yönetmenliğini Efe Polat, yapımcılığını Mehmet Talha Geredeli üstlenirken senaryosunu ise Figen Koç yazdı.



Kendisini yakından tanıyanların, yaşamlarını etkilediklerinin tanıklıklarıyla aktarılan hayat hikayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdealist Hanımlar Derneği Kurucu Üyesi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ve yakın arkadaşlarının hatıra ve görüşleri yer alıyor.



Belgesel, TRT 1 ve TRT Belgesel'in yanı sıra saat 20.00'de TRT Avaz, 20.55'te de TRT Türk'te ekranlara gelecek.

Şule Yüksel Şenler’in mücadele dolu hayatını konu alan belgesel 28 Şubat Pazartesi saat 19.45'de TRT1'de yayınlanacak.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?



1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla tanınan, en çok Huzur Sokağı romanı ile bilinen gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu.



1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla tanındı. Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı.

ÇOK SAYIDA DAVA AÇILDI



21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlattı.

1971'DE HAPİS YATTI



Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.



ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ



Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki