Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal’ın, 70’li ve 80’li yıllarda rol aldığı filmlerin yayın haklarıyla ilgili telif davaları devam ediyor. Rahmetli Kemal Sunal’ın ailesi, kendilerini ve sevenlerini üzen, yapımcıların haksız kazanç sağladıkları bu durum karşısında, bir basın toplantısı düzenleyerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladılar.



Sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal’ın düzenlediği toplantıda, Kemal Sunal’ın “icracı sanatçı” sıfatıyla oynadığı Yeşilçam filmlerinin sinema gösterimi dışında, kendisinden izin alınmadan, televizyonda veya farklı platformlarda piyasaya sürülmesinden doğan kanuna ve adalete aykırı alınan kararlar hakkında bilgi verdiler.



Türkiye’nin 7’den 70’e gönüllerde taht kuran sinema sanatçısı Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, 1990 yılından itibaren özel TV’lerin yayın hayatına başlamasıyla birlikte sinema seyircisinin azaldığını ve bu durumun yeni filmler çekilememesine sebep olduğunu söyledi. Eşinin 70’li ve 80’li yıllarda çektiği filmlerin sözleşmelerinin sinema gösterimi için yapıldığını ancak yapımcıların, TV kanalları ile anlaşarak sözleşme şartlarını ihlal ettiklerini söyledi.



"ÇOĞU FİLMDE SÖZLEŞME YOKTU"



Gül Sunal; “Bu durum Kemal’i çok üzdü. Yıllar önce 25-30 bin liraya oynadığı filmler milyonlarla anılıyordu. Çoğu filmde sözleşme yoktu. Bir gün özel televizyonlar olacağı, filmlerin DVD veya dijital ortamda oynayacağı eğer o zaman öngörülebilseydi Kemal Sunal’la film yapmak isteyen yapımcılar bütün hakları ona verirdi. Çünkü yılda sadece 2-3 filmde oynuyordu ve yapımcılar bu filmler için ne isterse vermeye razıydı" dedi.



"SEVENLERİNİ YARALIYOR"



Sunal sözleriye şöyle devam etti: Kendisi telif için bir iki teşebbüste bulundu ama başarısız oldu. Bir yandan filmler, sinema tarihinde görülmemiş halde halen birçok ulusal kanal yanında, yasal olan olmayan kanallarda da oynamaya devam ediyor. Bu durum Kemal’in yeni nesiller tarafından tanınması açısından mutluluk verse de büyük bir haksızlık olduğu da bizi ve sevenlerini yaralıyor. Kemal ile iş yapan vearkadaşı olan yapımcılara bizzat gidip konuşarak, bu haksız durumun cüzi de olsa bir anlaşma ile çözülmesini istedik, maalesef olumlu cevap alamadık. Son çare olarak adalete başvurmak zorunda kaldık. Bu haksızlığa karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız.