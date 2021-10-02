Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor

Popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun animasyon filmi için düğmeye basıldı. ABD'li aktör Chris Pratt'in seslendireceği animasyon gelecek yıl sonu piyasaya girecek.

02.10.2021 - 11:07

Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

41. yaşına özel 41 film karesiyle Chris Pratt

41. yaşına özel 41 film karesiyle Chris Pratt

Haftanın filmleri (1 Ekim 2021)

Haftanın filmleri (1 Ekim 2021)

Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo, ABD'li Illumination iş birliğiyle Süper Mario'nun animasyon filmini çekecek.

Süper Mario'yu Guardians of the Galaxy filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chris Pratt seslendirecek.

ARALIK 2022'DE YAYINLANACAK

Önce Kuzey Amerika'da Aralık 2022'de yayımlanacak film daha sonra ABD'li Universal Pictures iş birliğiyle dünya piyasalarına girecek.

"HERKES BEĞENECEK"

Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo Temsilci Direktörü Miyamoto Şigeru, oyunu tanıyan, tanımayan herkesin animasyon filmi beğeneceğini söyledi.

"FİLMİ İPLE ÇEKENLER VAR"

Miyamoto, "Süper Mario'nun eşsiz karakterlerini sinemada izlemeyi iple çekenler olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Nintendo’nun 1983’te Mario Bros, 1985’te Super Mario Bros adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika’da, daha sonra Avrupa ve Türkiye’de oyun tutkunları ile buluşmuştu.

Ada Masalı 16. yeni bölüm fragmanı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...