Superman'in yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti

91 yaşındaki ünlü Hollywood yönetmeni Richard Donner'in dün hayatını kaybetti. Hollywood Reporter'ın aktardığına göre, Donner'ın ölümünü asistanı duyurdu. Yakanları ise Donner'ın ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

"EN GÜR SESE SAHİPTİ"



Goonies filminin yıldızı Sean Astin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Richard Donner hayal edebileceğiniz en büyük, en gür sese sahipti" dedi.

"FİLMLERİNE HAKİMDİ"



The Goonies'in üzerine inşa edildiği hikayenin yazarı, yönetmen Steven Spielberg, yaptığı açıklamada, Donner'ın filmlerine güçlü bir şekilde hakim olduğunu söyledi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA



Yapım şirketi Amblin aracılığıyla açıklamasını paylaşan Spielberg, "Onun etrafında olmak; en sevdiğiniz koçla, en zeki profesörle, en ateşli motive ediciyle, en sevecen arkadaşla, en sadık müttefikle ve elbette, en büyük Goonie'yle takılmaya benziyordu" ifadelerini kullandı.



RICHARD DONNER KİMDİ?



24 Nisan 1930'da New York'ta dünyaya gelen Donner, yönetmenlik kariyerine 1961 yılında X-15 filmiyle başladı. Superman, The Goonies'in yanı sıra Donner, 1976 yapımı korku klasiği The Omen, 1987 yapımı ve Mel Gibson ve Danny Glover'ın oynadığı Lethal Weapon serisi ve 1988 yapımı Scrooged filmlerinin yönetmenliğini üstlenmişti. Donner, son 2006 yılında 16 Blocks filmi ile kariyerini noktalamıştı.



