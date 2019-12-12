Supernatural serisinin 10'uncu kitabı çıktı

Dünyayı kasıp kavuran Supernatural serisinin 10'uncu kitabı Geçiş Ayini Artemis Yayınları etiketiyle çıktı. Dean ve Sam Winchester kardeşlerin doğaüstü güçlerle olan mücadelesi Geçiş Ayini ile devam ediyor ve aynı adlı televizyon dizisinin perde arkasında yer alan olaylara ışık tutuyor. Supernatural serisinin 10'uncu kitabı olan Geçiş Ayini, televizyon dizisinde yer almayan gizemli olaylara odaklanıyor.



KİTAPTAN ALINTI



Laurel Hill kasabası, dünyanın en talihsiz kasabası olmak konusunda nam kazanmak üzere çünkü kötü olayların ardı arkası kesilmiyor. Zincirleme trafik kazaları, evlerinde ölü bulunan insanlar ve acı dolu tesadüfler kasabanın dört bir yanına yayılmış durumda. Fakat Sam ve Dean Winchester kardeşlere göre durum “kötü talih” ile açıklanamayacak kadar ciddi. Sam ve Dean, Bobby’nin yardımıyla, kasabayı etkisi altına alan şeytanı etkisiz hale getirmek zorunda.