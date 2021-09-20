Suya Dökülen Renkler sergisi Şule Gazioğlu Art & Design'da

İstanbul’un mimari ve kültürel mirasında önemli bir yer tutan Boğaz semtlerini ve bu semtlerde suyun etrafında yeşeren yaşamı konu alan Suya Dökülen Renkler sergisi, ressam Ayşe Türemiş ve Şule Gazioğlu Art & Design’ın, bu eşsiz mirası koruma vizyonlarının birleşmesiyle ortaya çıkan özel bir koleksiyonla sanatseverlerin karşısına çıkıyor.



İstanbul’u çok seven ve İstanbul’un mimari ve kültürel hazinelerini suluboya tekniğiyle kayıt altına almayı amaçlayan Türemiş, Suya Dökülen Renkler adlı sergisinde, İstanbul Boğazı etrafında şekillenen renkli ve zengin yaşama dair bir arşiv çalışması sunuyor.



Türemiş, alışılagelmiş imgesel boğaz anlatılarından farklı olarak, boğaz yaşamını çağdaş ve rafine bir perspektiften gözlemleyerek kâğıda döküyor.



İstanbul Boğazı’nın Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Mısır Konsolosluğu gibi sembolik yapılarının, iskeleleri, denize inen sokakları ve vapurları gibi rengarenk unsurlarının, suluboyanın büyüleyici dokusunda hayat bulduğu sergi, 25 Eylül'den 16 Ekim 2021 tarihine kadar 11:00–18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

AYŞE TÜREMİŞ KİMDİR?



1974 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi’nde sahne tasarımı eğitimi aldı. Okul yıllarında Gevher Bozkurt, Sevil Ilgaz, Levent Arşiray gibi değerli isimlerle çalışma imkânı bulan Ayşe Türemiş, 2007 yılından itibaren birçok kişisel ve karma sergide yer aldı. Şehir hayatının mimari ve kültürel mirasına olan özel ilgisi, unutulmaya yüz tutmuş kent değerlerini, mimari suluboya tekniğini kullanarak hafızaya alma ve geleceğe taşıma amacına temel oluşturdu.



Son Bakışta Aşk; Galata & Pera, İstanbul’un Tarihi Tiyatroları, Tour-İst, Flaneur, Santralistanbul, Zamanın Kıyısında Ayvalık, sanatçının bugüne kadar hazırladığı öne çıkan suluboya koleksiyonları arasında yer almaktadır. Türemiş, çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.