Syedra'da kazı çalışmaları tekrar başlıyor

Syedra Antik Kenti Arkeolojik Kazı, Restorasyon ve Koruma çalışmaları tekrar başlıyor. Konuyla ilgili yapılan toplantıda MÖ 9. Yüzyıl’dan MS 13. Yüzyıl’a kadar yerleşimin görüldüğü kentin bölge arkeolojisine ve tarihine sağlayacağı desteklerin yanında, Alanya Kültür Turizmine planlanan katkısı konuşulan konular arasında yer aldı.





20 TEMMUZDA PLANLANIYOR

2019 yılında Alanya Müze Müdürlüğü başkanlığında Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında başlayan kazı çalışmalarının devamı bu sene 20 Temmuz tarihinde yapılması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Syedra Antik Kenti’nde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile yürürlüğe girdiğini belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. H. Ertuğ Ergürer, “Proje bu yıl 20 Temmuz’da başlayacak ve yılsonuna kadar ilk çalışmalar tamamlanacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan çalışma programına göre Sütunlu Cadde, Ara Yollar, Büyük Hamam, Tiyatro, Şapel, Dinsel Mağara, Bazilika (Çeşme Binası), Tapınak, Meclis Binası, İşlikler ve Nekropol gibi alanlarda kazı ve onarım çalışmaları, 14 farklı üniversiteden 22 uzmanla yürütülecektir” dedi.





5 YIL İÇİNDE TANITILMASI HEDEFLENİYOR

Proje ile kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanırken, projenin ülkemiz ve Alanya’mızın kültür turizmine katkı sağlaması, bu alanda bilimsel yayınların artırılması ve kentin beş yıl içinde bilim dünyasında tanıtılması hedefleniyor.



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