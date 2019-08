Sylvester Stallone ve Dolph Lundgren The International'da buluşuyor

Rocky serisinde birlikte rol alan Sylvester Stallone ve Dolph Lundgren yeni bir proje için yeniden bir araya geliyor. Bu kez yer alacakları proje bir televizyon dizisi The International olacak.



The International isimli televizyon dizisi projesinde Sylvester Stallone, yapımcılığı üstlenecek. Stallone'nin The International'ın oyuncu kadrosunda yer alıp almayacağı henüz belli değil. Ancak Rocky serisinin Drago'su olarak izlediğimiz Dolph Lundgren'in dizide başrolü üstleneceği kesinlik kazandı.