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Rambo serilerinin yıldızı Sylvester Stallone, 72 yaşında Rambo 5 ile yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Efsane karaktere veda etmeye hazırlanan Sylvester Stallone kişisel bir itirafta bulunarak role hazırlanmanın zorluğundan bahsetti.



“Spor salonuna gidip vücut çalışmayalı gerçekten çok uzun zaman olmuştu” diyen ünlü oyuncu, “Rambo filmini çektiğimiz için spor salonlarına geri döndüm ve bu bende büyük bir bedensel hasara neden oldu. Şimdi gidip bu hasarı toparlamam gerekiyor” dedi.



Rambo 5: The Last Blood adıyla çekilen filmin yönetmenliğini Adrian Grunberg üstlenirken, Stallone’a Paz Vega, Óscar Jaenada, Yvette Monreal, Adriana Barraza ve Sergio Peris-Mencheta gibi isimler eşlik ediyor.



Beşinci Rambo filminde, John Rambo sonunda yerleşik hayata geçiyor. Arizona’da kendine yeni bir hayat kuruyor. Bir aile çiftliği satın alıp sakin bir hayata adım adım atıyor. Üstelik burada kendine bir aile ediniyor. Onun ailesi olarak gördüğü iki kişi var. Bunlardan biri Maria diğeri ise Gabriella. Sakin hayatı Meksikalı insan tacirlerinin Gabriella’yı kaçırmasıyla alt üst oluyor. Bu süreçte onların genç kızları kaçırdığını ve fuhuşa sürüklediğini anlıyor. Üvey kardeşi kaçırılan gazeteci Carmen Delgado ile ortaklık kurarak onları durdurmak üzere harekete geçiyor.

RAMBO 5 GELİYOR