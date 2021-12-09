Sylvester Stallone'nin ikonik eldivenine 32 bin dolar

Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin kariyeri boyunca rol aldığı filmlerde kullanılan eşyalar satıldı. Aktörün Rocky III filminde giydiği eldiveni 32 bin, şortu 200 bin dolara alıcı buldu.

Haberler 09.12.2021 - 14:14 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 14:27

Sylvester Stallone'nin ikonik eldivenine 32 bin dolar

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ABD'li oyuncu Sylvester Stallone'nin şimdiye kadar boy gösterdiği filmlerde kullanılan eşyalar, Los Angeles'ta pazar günü düzenlenen açık artırmada satıldı.

Oscar kazanan 1976 yapımı 'Rocky' filminin senaryosu, Los Angeles'ta 437 bin 500 dolara satıldı.

'Rocky II' 51 bin 200, 'Rocky III' 64 bin, 'Rocky IV' 89 bin 600, 'Rocky Balboa' ise 18 bin 750 dolara alıcı buldu. Aktörün 'Rocky III' filminde giydiği eldiveni 32 bin, şortu 200 bin dolara satıldı.

Sylvester Stallone'nin 'Rambo 3' filminde taktığı saç bandı 22 bin 400, kullandığı ok ise 15 bin 625 dolara alıcı buldu.

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