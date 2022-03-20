'Tahir Bey' filmi Londra'dan iki ödülle döndü

Kısa Film 'Mr. Nonexistent' (Tahir Bey), Londra Uluslararası Film Festivali'nden iki ödül aldı. Festival kapsamında "En İyi Senaryo" ödülüne Bora Severcan ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne Erhan Yazıcıoğlu değer görüldü.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Bora Severcan'ın yaptığı filmin yapımcılığını da Severcan'ın yanı sıra Alhan Yüksel ve Nur Kardeşler üstlendi.



Filme ilişkin açıklamada bulunan Severcan, 'Tahir Bey' filmi fikrinin Covid-19 salgını başında aklına geldiğini belirterek, birçok usta ismin, arkadaşlarının bu fikri hayata geçirmek için yardımcı olduğunu söyledi.



Severcan, 'Tahir Bey' ile dünyanın her yerinde birçok festivale katıldıklarını, filmin kanser hastalığından karısını kaybeden Tahir Bey'in kendisinin de kanser olduğunu öğrenip verdiği yaşam ve varoluş mücadelesini anlattığını ifade etti.



Filmin biraz absürt bir dile sahip olduğuna işaret eden Bora Severcan, "İzleyiciler beğendi. Güzel bir kadroyla, güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi de uzun metraj üzerine çalışıyoruz" dedi.



Müzikleri Zeyno Karadağlı ve Recep Gül'e ait film, 24 ülkede gösterime girecek.