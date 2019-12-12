Taksim Trio ile Aleyna Tilki’den ikinci düet

Üç usta müzisyen Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in Kral Müzik YouTube kanalına özel hazırladıkları programda her hafta ünlü isimleri ağırlıyor.



Aleyna Tilki programda ilk olarak Taksim Trio ile birlikte 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısına düet yaptı. Çalışma YouTube üzerinde yaklaşık 4 milyon izlendi.



Tilki ve Taksim Trio'nun sözleri Nazım Hikmet’e müziği Ali Kocatepe’ye ait olan 'Geberiyorum' isimli şarkıya yaptıkları ikinci düet de müzikseverlere sunuldu.

TAKSİM TRİO & ALEYNA TİLKİ’DEN: GEBERİYORUM

