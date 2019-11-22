Taksim Trio’nun konuğu Aleyna Tilki

Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan'dan oluşan Taksim Trio grubu, Kral Müzik YouTube kanalına özel hazırladıkları programda her hafta ünlü isimleri ağırlıyor.



Bugüne dek Derya Uluğ, Gökhan Türkmen, İrem Derici, İlyas Yalçıntaş, Eda Baba, Çınare Melikzade gibi isimleri konuk eden Taksim Trio'nun, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan yeni bölümünün konuğu Aleyna Tilki olacak.



Aleyna, Kral Müzik YouTube kanalına özel Bergen'in unutulmaz eseri Sen Affetsen Ben Affetmem'i seslendirdi. Programda ayrıca iki sürpriz şarkı da söyleyen Aleyna Tilki’nin Taksim Trio programı önümüzdeki haftalarda Kral Müzik YouTube kanalında olacak.

Klarnette Hüsnü Şenlendirici, bağlamada İsmail Tunçbilek ve kanunda Aytaç Doğan’in oluşturduğu Taksim Trio’nun performansları sadece Kral Müzik Youtube kanalında izlenebiliyor.