Taksim Trio’nun konuğu Ecem Erkek

Taksim Trio’nun konuğu olan oyuncu Ecem Erkek, bu kez de Bu da Gelir Bu da Geçer performansıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.



Üç usta müzisyen Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in Kral Müzik YouTube kanalına özel hazırladıkları programa konuk olan Güldür Güldür’ün Naime karakterine hayat veren başarılı oyuncusu Ecem Erkek, ilk bölümde milyonlarca tıklanan perfomansında sözleri Yusuf Hayaloğlu’na müziği ise Ahmet Kaya’ya ait Nereden Bileceksiniz isimli şarkıyı seslendirmişti.

ECEM ERKEK - BU DA GELİR BU DA GEÇER

