Taksim Trio’nun konukları Aslı Bekiroğlu ile Furkan Palalı

Üç usta müzisyen, Kral Müzik YouTube kanalına özel hazırladıkları programda her hafta ünlü isimleri ağırlıyor.



Benim Tatlı Yalanım dizisinin başrol oyuncuları Aslı Bekiroğlu & Furkan Palalı, Kral Müzik YouTube kanalı için özel hazırlanan Taksim Trio’nun programına katıldılar.



Programda Aslı Bekiroğlu sözleri Ülkü Aker’e ait olan ‘’Son Arzum‘’ ve sözü Aysel Gürel’e, müziği Murat Hasari’ye ait olan ‘’Yanarım’’ isimli şarkıyı seslendirdi. Ayrıca ikili sözleri Hasan Tunç’a ait olan ‘’Ben Seni Sevduğumi’’ isimli şarkıyı birlikte yorumladı.



TAKSİM TRİO - FURKAN PALALI & ASLI BEKİROĞLU - BEN SENİ SEVDUĞUMİ

