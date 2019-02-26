Usta oyuncu Tamer Karadağlı, İkinin Biri oyunuyla 10 yıl sonra tiyatro sahnelerine geri dönüyor. İngiltere’deki çapkın bir bakan yardımcısını canladıracak Karadağlı ‘Tiyatro bambaşka bir heyecan. Benim için her zaman yeri çok özel ve ayrı oldu. Yıllar sonra sahneye dönmenin heyecanını yaşıyorum. Tiyatro izleyicisini çok komik ve güzel bir oyun bekliyor" dedi.

DİZİ SETİNDEN TİYATRO SAHNESİNE

51 yaşındaki oyuncuya Oyuncuya, Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları Zeyno Günenç ve Volkan Severcan eşlik ediyor. Hazırlıkları devam eden oyunun kadrosunda aynı zamanda Sefa Zengin, Esra Sönmezer, Bora Severcan, Haluk Özenç, Rabia Aramağan, Hacı Ali Açıkgöz ve Zuhal Yalçın yer alıyor.