Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen oyuncularından, yönetmenlerinden Taner Barlas, yeni bir filmle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu role girmek için sokaklarda yatıp kalkıyor.



PARKLARDA YATAN PROFESÖRÜ CANLANDIRIYOR



Taner Barlas'ın sokak köpekleriyle arkadaşlık eden, parklarda yatan Profesör'ü canlandırdığı Bücür'ü Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca yönetirken filmin başrollerinde Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Durul Bazan, Ümit Erdim ve Dolunay Soysert yer aldı.

Taner Barlas, 1947 yılında Burdur‘da doğdu. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Burdur’da okudu. 1964 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971 yılında mezun oldu. Aynı zamanda 1965 yılında başladığı Muhsin Ertuğrul yönetimindeki LCC Tiyatro Okulundan da 3 yılda mezun oldu. Pandomim eğitimi de alan Taner Barlas, İngiltere'de ve Polonya'da bu eğitimini geliştirdi. Ulusal ve uluslararası çeşitli tiyatro ve pandomim festivallerine katıldı, oyunlar sergiledi. Çeşitli tiyatro ve pandomim oyunları yazdı, yönetti ve oynadı.

TANER BARLAS KİMDİR?



Türkiye'de ilk profesyonel pantomim topluluğunu kuran sinema-Tiyatro sanatçısı, yönetmen ve yazar Taner Barlas 1947'de Burdur'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve LCC Tiyatro Okulu mezunu olan sanatçı, ayrıca pandomim eğitimi aldı. Tiyatro ve pandomim eğitimini İngiltere'de ve Polonya'da geliştirdi.



Ulusal ve uluslararası çeşitli tiyatro ve pandomim festivallerine katıldı, oyunlar sergiledi. Çeşitli tiyatro ve pandomim oyunları yazdı, yönetti ve oynadı. 1984 yılında Taner Barlas Mim Tiyatro'yu kurdu. 5 yıl sanat yönetmenliğini yaptı.



JACKIE CHAN'İN FİLMİNDE DE ROL ALDI



Sinema oyunculuğuna 1986'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Asiye Nasıl Kurtulur'daki 'Kerim' karakteriyle başlayan Taner Barlas, 2001'de İstanbul'da çekilen Jackie Chan'in 'Altın Yumruk İstanbul'da' adlı sinema filminde de rol aldı. İşte Taner Barlas'ın kariyerinde imza attığı projeler



Rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Adalet Sizsiniz : Ümit Denizer – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2011 – Sevgili Doktor : Anton Çehov / Neil Simon – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 – Geçmişten Gelen Kadın : Roland Schimmelpfennig – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2006 – Saygılı Yosma : Jean-Paul Sartre – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2004 – Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2004 – Antigone : Sofokles – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000 – Kapıyı Aç : Krzysztof Choinski – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1996 – Godot’yu Beklerken : Samuel Beckket – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1993 – Kral Lear : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1990 – Kırmızı Pabuçlar : Hans Christian Andersen – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1988 – Ağzı Çiçekli Adam : Luigi Pirandello – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1987 – Değişim : Franz Kafka– Taner Barlas Mim Tiyatrosu

1985 – Sanat Uzun Hayat Kısa : John Arden – Taner Barlas Mim Tiyatrosu

1983 – Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1982 – Kabare : Joe Masteroff – Gürriz Sururi Tiyatrosu

1979 – Yük : Oben Güney – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979 – Tırpan (oyun) : Fakir Baykut / Taner Barlas – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1977 – Birlikten Kuvvet Doğar – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1970 – 1971 – Hamlet 70 – Bakırköy Halkevi

1968 – Marat Sade : Peter Weiss – LCC özel tiyatro okulu

– Bir Martı

– Kitapları Yakın

– Çeşitlemeler

– Koza



Yönettiği Tiyatro oyunları:

2011 – Sevgili Doktor : Anton Çehov / Neil Simon – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 – Merhaba Hoşçakal : Athol Fugard – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 – Maskeliler : Ilan Hatsor – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2007 – Benden Sonra Tufan Olmasın : Taner Barlas – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2006 – Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003 – Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1999 – Kapıyı Aç : Krzysztof Choinski – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1998 – Aydınlanma Ateşi : Taner Barlas – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1996 – Ayrılık : Behiç Ak – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1995 – Bir Atın Öyküsü Lev Tolstoy‘dan Uyarlayan: Mark Rozovsky – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1994 – Soytarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1992 – Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman – Adana Şehir Tiyatrosu

1991 – Gol Kralı : Aziz Nesin – Üsküp Halklar Tiyatrosu

1990 – Kırmızı Pabuçlar : Hans Christian Andersen – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1989 – Zilli Zarife : Haldun Taner – Bakırköy Belediye Tiyatrosu

1986 – Değişim : Franz Kafka – Taner Barlas Mim Tiyatrosu

1985 – Sanat Uzun Hayat Kısa : John Arden – Taner Barlas Mim Tiyatrosu

1984 – Bir Martı(oyun) : Richard Bach – Taner Barlas Mim Tiyatrosu

1978 – Yük : Oben Güney – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1978 – Tırpan (oyun) : Fakir Baykurt / Taner Barlas – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1977 – Birlikten Kuvvet Doğar – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1976 -1977 – Sırtımızdakiler (pantomim): Taner Barlas – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1975 – Gol Kralı :Aziz Nesin – Yugoslavya’da

1973 – Devlet Baba : Hans Christian Andersen – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1973 – Pırtlatan Bal : Aziz Nesin – İstanbul Şehir Tiyatrosu

– Konçinalar : Haldun Taner

– Koza (oyun)

– Kırık Testi

– Kitapları Yakın

– Yaşama Sevinci

– Çeşitlemeler (mim oyunu)



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2013 – Firuze (TV Dizisi)

2012 – Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Aşk ve Ceza (Hasip Baldar) (TV Dizisi)

2010 – Kavak Yelleri 4. Sezon (Tayfun) (TV Dizisi)

2009 – Yüreğine Sor (Stelyo) (Sinema Filmi)

2008 – Vesaire Vesaire (Rıfkı) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Melekler Korusun (Burhan) (TV Dizisi)

2008 – Gurbet Kuşları (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Hasan) (Sinema Filmi)

2006 – Yaprak Dökümü 1. Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Selçuk) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Avni) (TV Dizisi)

2006 – Binbir Gece (Kadir) (TV Dizisi)

2006 – Ahh İstanbul (Mecit) (TV Dizisi)

2005 – Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol (Sinema Filmi)

2005 – Kırık Kanatlar (Arif Bey) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Rıdvan ) (TV Dizisi)

2004 – Kimsesiz Zaman Tasvirleri (Alfredo) (TV Filmi)

2003- Kampüsistan (Yıldırım) (TV Dizisi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

2002 – Papatya ile Karabiber (Cemil) (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Süleyman) (TV Dizisi)

2001 – Yapayalnız (TV Dizisi)

2001 – Sultan (TV Dizisi)

2001 – Altın Yumruk İstanbul’da (Peder) (Sinema Filmi)

2000 – Çilekli Pasta (Muammer) (Sinema Filmi)

2000 – Yalan Dünya (Mehmet Kılıç) (TV Dizisi)

2000 – Filler ve Çimen (Otel Sahibi Ali Bey) (Sinema Filmi)

2000 – Ceket (TV Dizisi)

1999 – Fasulye (Baba) (Sinema Filmi)

1998 – Kaçıklık Diploması (Heykelci) (Sinema Filmi)

1998 – Affet Bizi Hocam (TV Dizisi) (13 Bölüm)

1997 – Kördüğüm (TV Dizisi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (İskender) (TV Dizisi)

1997 – Baba Evi (TV Dizisi)

1996 – Yüzleşme (Güngör) (TV Filmi)

1996- Solgun Bir Sarı Gül (Sinema Filmi)

1996 – Kurtuluş (Spridonos) (TV Dizisi)

1996 – 80. Adım (Raoul) (Sinema Filmi)

1995 – Sahte Dünyalar (Mehmet Kılıç) (TV Dizisi)

1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema Filmi)

1994 – Bir Yanımız Bahar Bahçe (Sinema Filmi)

1994 – Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)

1993 – Tatlı Betüş (TV Dizisi)

1993 – Amerikalı (Hamit) (Sinema Filmi)

1992 – Seni Seviyorum Rosa (Kont) (Sinema Filmi)

1992 – Piano Piano Bacaksız (Senayi) (Sinema Filmi)

1992 – Hadi Gel Bar (TV Dizisi)

1991 – Uzun İnce Bir Yol (Azrail) (Sinema Filmi)

1990 – Berdel (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

1986 – Değirmen (Mutasarrıf) (Sinema Filmi)

1986 – Asiye Nasıl Kurtulur (Kerim – Kayınpeder) (Sinema Filmi)