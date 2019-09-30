Anadolu Pop tabirinin mucidi olarak da bilinin Taner Öngür ve 43,75 ekibi Asrı Sadaalbümüyle, bu kez yine 1930’lardan 1960’lara dönüyor; bir farkla: Bu kez gazete arşivlerine dalıyor ve Cihangir Vampiri’nden Trak Vapuru’na, Ayşe Opereti’nden feza fatihi Baytekin’e, canbaz Rıfat Telgezer’in çadırına yine sörf swing havalarında gezinen yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Plaklarla birlikte editörlüğünü 'Gökhan Akçura'nın yaptığı ve albümde yer alan şarkılara esin kaynağı olan gazete haberleri ile ilgili kişilere, hadiselere dair bilgiler içeren tekmili birden 16 sayfalık bir de tabloid gazete de hediye ediliyor.

Taner Öngür’ün 2017’de yayınladığı albümü “Elektrik Gramofon” plakları 48 saatte tükenmiş, albüm büyük beğeni toplamıştı. 2018’de ise Sayko Ana ile buluşturmuş, kendi ifadesiyle: “Bu albümün amacı, hem biraz hoşça vakit geçirmek, hem de halk musikimizin, henüz pek bilinmeyen (ya da az bilinen) örneklerini tanıyıp onları saykodelize etmek” demişti. Önceki iki albümün gördüğü yoğun ilgi üzerine bu kez 2 değil, 3 ayrı renkte, yine sınırlı sayıda LP olarak basıldı.