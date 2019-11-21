Tangonun şampiyonları Türkiye'ye geliyor

Tango ve müziğin eşsiz harmanını ve tarihsel evrimini muhteşem bir şovla anlatan I AM TANGO dünyanın en iyi ilk 10’unda yer alan dansçılardan oluşan kadrosuyla, İstanbul seyircisiyle buluşacak. Müzik, dans, moda, ışık ve multimedia’yı en iyi şekilde sunan ödüllü gösterisiyle tüm duyuları harekete geçirecek.



Dünyaca ünlü 24 profesyonel dansçı, Dünya Tango Şampiyonası kazananları ve dahi müzisyenlerin birlikteliği ile hayat bulan TANGO LOVERS topluluğunun yıllarca üstüste “Yılın En İyi Gösterisi”, “En İyi Uluslararası Prodüksiyon” ve “En İyi Müzikal Şov” ödüllerini kazanan yeni prodüksiyonu “I AM TANGO”, bir saat elli beş dakika içinde tangonun sanatsal evrimini kendine özgü bir perspektiften seyirciye aktaracak.



Gösteri 23 ve 24 Kasım’da Zorlu PSM'de seyirci karşısında olacak.