Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi

Sanatçı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 11.02.2022 - 09:38

Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi

BABASINI ANLATMIŞTI

Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan babasını anlattı: İlk emekli maaşını alacağı gün hayatını kaybetti

Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan babasını anlattı: İlk emekli maaşını alacağı gün hayatını kaybetti

Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan hayatını kaybetti.

Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Tanju Okan Tanju Okan

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...