Tanrıça Demeter heykeli Libya'ya döndü

2011 yılında Libya’dan yağmalanan Tanrıça Demeter heykeli, British Museum uzmanları tarafından incelendikten sonra Londra’daki Libya Büyükelçiliği’ne teslim edildi.

14.05.2021 - 12:08

Tanrıça Demeter heykeli Libya'ya döndü

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The Art Newspaper’da yer alan habere göre Libya’nın kuzeydoğusundaki Kirene’den çalınan heykel, yasadışı olarak İngiltere’ye getirilirken Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda yetkililer tarafından ele geçirildi. Müzedeki araştırmacılar, Tanrıça Demeter’i veya kızı Persephone’yi tasvir eden M.Ö. II. yüzyıla ait heykelin, UNESCO’nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası listesinde yer alan günümüz Shahhat yakınlarında bulunan Kirene’nin bir yeraltı bölgesinden çalındığını açıkladı.

Uzmanlar, “Kirene, Yunan eserlerinin uygunsuz restorasyonu ve kapsamlı yağmalanması nedeniyle UNESCO’nun ‘Akdeniz Havzasında en çok ihmal edilen ve tehlike altındaki’ bölgeleri arasında yer alıyor. Mart ayında da İngiliz gazetesi The Times, Kirene kentinin etrafının buldozerler tarafından kuşatıldığını haber yapmıştı” dediler.

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